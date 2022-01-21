Число подписчиков Netflix к концу года оказалось ниже прогнозов

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Число людей, оформивших платную подписку на стриминговый сервис Netflix в четвертом квартале 2021 года, оказалось ниже прогнозов самой компании. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг финансовая отчетность Netflix.

По итогам третьего квартала компания прогнозировала, что к концу 2021 года число платных подписчиков Netflix составит 222,06 млн человек. Однако, как свидетельствует опубликованная в четверг отчетность, по итогам четвертого квартала их насчитывалось лишь 221,84 млн. При этом в компании ожидают, что в первом квартале текущего года подписку оформят по меньшей мере 2,5 млн человек.

На фоне публикации квартальной отчетности стоимость акций Netflix после закрытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже упала на 20%.

Выручка компании за отчетный период превысила $7,7 млрд, а прибыль - $607 млн. По итогам третьего квартала первый показатель составлял $7,48 млрд, а второй - $1,44 млрд.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в их число входит Россия. С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи.