Роскачество проверило медицинские маски

"К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов", - отмечается в сообщении.

Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19. Лучшие результаты в ходе испытаний показала медицинская маска торговой марки "Нетканые материалы" - она пропускает до 77,4% вирусов, худшие - медицинская одноразовая маска "Московского эндокринного завода". Ее пропускная способность - 93,9%, то есть она задержит менее 7% вирусов. При этом по уровню эффективности против бактерий медицинские маски соответствуют ГОСТу, подчеркнули в организации.

В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок "Кит", "Московский эндокринный завод", "Нетканые материалы", Karo и Sense Professional. Все они были закуплены в онлайн-магазинах, в частности на маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Все исследованные маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава, однако медицинская маска Karo на момент закупки в марте 2021 года имела просроченное регистрационное удостоверение. Информацию о нарушении Роскачество направило в Росздравнадзор для проведения соответствующей проверки.

Кроме того, Wildberries допустил к реализации маску Karo с просроченным номером регистрационного удостоверения, не проверяя при этом регистрацию товара. По мнению экспертов, потенциально на маркетплейсе могут продаваться под видом медицинских товаров подделки и фальсификат. Несмотря на нарушение маркировки, маска Karo соответствовала ГОСТу на медицинские маски.

По данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия безопасны. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также продемонстрировали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.