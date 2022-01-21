Более 40% россиян назвали причиной для желания уволиться небольшую зарплату

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 40% россиян назвали недовольство зарплатой основной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру", проведенного среди 1 730 жителей по всей стране.

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"В 2022 году 17% россиян хотели бы уволиться. Основные причины, по которым опрошенные хотят это сделать: низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты - 44%, недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы - 15%, сокращение штата, закрытие организации - 10%, отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе - 10%", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Среди других мотивов напряженные отношения с руководством (7%) , невозможность справляться со своими трудовыми обязанностями (6%), проблемы с коллегами (5%), несогласие с корпоративной культурой компании (3%).

Больше всего респондентов, задумывающихся о смене места работы в этом году, в сферах общественного питания (16%), бухгалтерии, финансах, банках (14%), продажах (12%), среди рабочего персонала (10%), в розничной торговле (9%), образовании, науке и т. п. (8%).

Наиболее привлекательными отраслями, в которых россияне подыскивают варианты новой работы, являются IТ - 19%, сфера услуг - 14%, логистика - 10%. Около 5% хотят открыть свое дело. Согласно результатам опроса, основными препятствиями для жителей страны при смене работы на более подходящую являются нежелание переучиваться "с нуля" и страх потерять стабильность.

Наиболее значимыми параметрами для выбора места трудоустройства жители страны считают высокую зарплату со своевременной ее индексацией - так ответили 66%. На втором месте надежность компании - 22%, хорошая репутация организации важна лишь для 5% опрошенных.

Желание найти что-то получше

Как рассказала агентству генеральный директор HR агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова, не стоит пугаться цифр желающих уволиться, так как "в среднем более 20% людей находятся в поиске работы всегда".

"Хочется отметить, что пандемия также внесла свою лепту и оказала влияние на рынок труда - люди поняли, что теперь необязательно работать в офисе 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00. Можно также продолжать выполнять свои задачи удаленно из любого города или даже страны, совмещать с собственной практикой или участвовать в проектах других компаний", - добавила она.