Армения рассматривает возможность строительства у себя атомной станции малой мощности

ДУБАЙ /ОАЭ/, 21 января. /ТАСС/. Армения рассматривает возможность строительства в республике Росатомом АЭС малой мощности российского дизайна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.

"Вопрос малых станций рассматривался. <…> Есть вероятность строительства такой станции в Зангезуре (район, часть Сюникской области Армении - прим. ТАСС) для комплекса "Геопромайнинг-Армения", - сказал Мартиросян. Компания "Геопромайнинг" Романа Троценко в сентябре 2021 года передала правительству Армении 25% акций принадлежащей ей доли Зангезурского медно-молибденового комбината. Комбинат расположен в районе города Каджаран (Сюникская область) и эксплуатирует руду Каджаранского медно-молибденового месторождения. Обеспеченность комбината рудой составляет около 150 лет.

20 января на выставке Экспо-2020 в Дубае представители Росатома и Армянской АЭС подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении новых атомных энергоблоков российского дизайна вместо действующей Армянской АЭС, которую предстоит вывести из эксплуатации ориентировочно после 2036 года. Новая станция, по словам Мартиросяна, должна быть по мощности не меньше ныне действующей - 500-600 МВт. Однако, отметил он, не исключено, что встанет вопрос о строительстве более мощной станции - двух блоков суммарной мощностью 1 200 МВт. Это зависит от уровня энергопотребления, который сформируется к тому времени, и от возможности расширения поставок электроэнергии в соседние страны.