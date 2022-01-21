Специалистов для новой армянской АЭС будут готовить в России

ДУБАЙ /ОАЭ/, 21 января. /ТАСС/. Специалистов новой атомной станции, которую Росатом планирует строить в Армении, будут готовить в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Армянской атомной станции Эдуард Мартиросян.

"В России, именно в России", - сказал он, отвечая на вопрос о том, где и когда будут готовить будущий персонал атомной станции. Ресурс действующей Армянской АЭС продлен до 2026 года, после этого, по словам Мартиросяна, будет повторное продление еще на 10 лет. Строительство новой станции продлится около 10-12 лет, отметил он. "И тогда встанет вопрос с кузницей кадров для новой АЭС. Это российские вузы. <…> Потому, что на нашей [действующей] станции специалисты прошли и проходят обучение и повышают квалификацию в российских вузах", - сказал Мартиросян.

Он также рассказал, что Армения рассматривает возможность строительства в республике Росатомом АЭС малой мощности российского дизайна.

"Вопрос малых станций рассматривался. <…> Есть вероятность строительства такой станции в Зангезуре (район, часть Сюникской области Армении - прим. ТАСС) для комплекса "Геопромайнинг-Армения", - сказал Мартиросян. Компания "Геопромайнинг" Романа Троценко в сентябре 2021 года передала правительству Армении 25% акций принадлежащей ей доли Зангезурского медно-молибденового комбината. Комбинат расположен в районе города Каджаран (Сюникская область) и эксплуатирует руду Каджаранского медно-молибденового месторождения. Обеспеченность комбината рудой составляет около 150 лет.

В четверг на полях выставки Экспо-2020 в Дубае представители Росатома и Армянской АЭС подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении новых атомных энергоблоков российского дизайна вместо действующей Армянской АЭС, которую предстоит вывести из эксплуатации ориентировочно после 2036 года. Новая станция, по словам Мартиросяна, должна быть по мощности не меньше ныне действующей - 500-600 МВт. Однако, отметил он, не исключено, что встанет вопрос о строительстве более мощной станции - двух блоков суммарной мощностью 1 200 МВт. Это зависит от уровня энергопотребления, который сформируется к тому времени, и от возможности расширения поставок электроэнергии в соседние страны.