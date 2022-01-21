Власти региона Германии призвали к скорейшему запуску "Северного потока - 2"

"Я надеюсь на быструю законную процедуру, чтобы трубопровод мог быть введен в эксплуатацию, - цитирует в четверг Мануэлу Швезиг газета Die Zeit. - Я твердо убеждена, что нам нужен этот трубопровод через Балтийское море".

По словам Швезиг, было бы правильно продолжать делать ставку на критический диалог и экономические обмены с Россией. Премьер считает, что газ необходим Германии как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии, если страна сможет "правильно отказаться от атомной и угольной энергетики".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.