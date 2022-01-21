Производство рыбной муки и рыбьего жира запустили на Курильских островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Цех Южно-Курильского рыбокомбината по производству рыбной муки и рыбьего жира введен в эксплуатацию на острове Кунашир (Сахалинская область). Он сможет выпускать более 8 тыс. тонн продукции в год, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Воды, омывающие берега Курильских островов, являются одним из самых богатых районов Мирового океана. Основу местной экономики составляют добыча и переработка ценных водных биологических ресурсов. Раньше рыбакам приходилось утилизировать большое количество отходов переработки рыбы. Благодаря открывшемуся цеху из отходов будут делать продукцию, пользующуюся большим спросом на внешнем и внутреннем рынках.

"На острове Кунашир введен в эксплуатацию цех Южно-Курильского рыбокомбината. Он производит рыбную муку и рыбий жир. Потребителями продукции будут отечественные и зарубежные компании, выпускающие корма для животных и рыб. Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире - более 8 тыс. тонн, из них 5 тыс. тонн - рыбная мука, остальное - рыбий жир", - рассказали в правительстве региона.

По информации пресс-службы, цех выпустил пробную партию продукции, которая была направлена для изучения производителям кормов для животных и рыб. Были получены самые высокие оценки, уже поступают предложения о заключении договоров на поставку.

Цех построен при поддержке Корпорации развития Сахалинской области. В основе нового производства - оборудование из Таиланда. Когда пришло время финального монтажа и пусконаладочных работ, иностранные специалисты приехать на Кунашир не смогли из-за закрытых границ по причине пандемии коронавируса. По контракту с Южно-Курильским комбинатом монтаж оборудования вела российская компания, а специалисты из Таиланда контролировали ход работ в режиме онлайн, рассказали в пресс-службе.

"Запуск цеха в Южно-Курильске решает сразу несколько важнейших социальных и экономических задач. В районе, где проживает 12 тыс. человек, создано 46 новых рабочих мест. Это помогает закрепить население на отдаленной российской территории. Также увеличатся доходы регионального и местного бюджетов. При этом мы внедряем технологии, позволяющие рационально использовать природные ресурсы, беречь окружающую среду", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.