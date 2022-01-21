Nikkei: Toyota останавливает 21 производственную линию из-за вспышки коронавируса

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с 21 по 24 января останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах внутри страны из-за нового рекордного распространения заражений коронавирусом. Это усугубило и без того острые проблемы, связанные с глобальной нехваткой полупроводников и комплектующих деталей, сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei .

По подсчетам ее экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 тыс. автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser. Производство останавливается в связи с выявлением среди работников заводов заражений омикрон-штаммом коронавируса. В результате, как сообщается, Toyota Motor вынуждена пересматривать в сторону сокращения общие планы выпуска автомобилей в текущем финансовом году.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Сейчас суточное нарастание новых случаев заражения по всей стране демонстрирует рекордные темпы. В то же время смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на относительно низком уровне.

20 января в Японии за сутки было выявлено 42 тыс. новых случаев инфицирования, что стало наивысшим показателем за все время эпидемии. Умерли 9 человек с диагнозом COVID-19, всего за время эпидемии в Японии зафиксировано почти 18,5 тыс. летальных исходов. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится в тяжелом состоянии 287 человек, зараженных коронавирусом.