Главы туристических ведомств РФ и стран АСЕАН обсудили вопросы восстановления турпотоков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Ростуризма и министры туризма стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили перспективы постепенного и безопасного восстановления туристических потоков между странами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в качестве сопредседателя провела по видеосвязи встречу министров туризма России и стран АСЕАН. Такая встреча прошла впервые. Стороны обсудили перспективы постепенного и безопасного восстановления туристических потоков, а также проекты, которые в будущем позволят обеспечить благоприятные условия для поездок", - говорится в сообщении.

Глава Ростуризма отметила, что Россия заинтересована в увеличении количества туристов из стран Юго-Восточной Азии - Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Филиппин и других.

"Это более 600 млн человек населения, потенциально огромный для нашей страны рынок. Не случайно на последнем Восточноазиатском саммите (ВАС) по инициативе России туризм впервые был признан наилучшим инструментом восстановления экономики. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии популярны у наших туристов в холодное время года для пляжного отдыха. Нам важно, чтобы отдых российских туристов был не только безопасным, но и комфортным, где бы они ни находились", - подчеркнула Догузова.

По ее словам, решению этих задач в том числе будет способствовать запуск новых образовательных программ для работников туризма стран АСЕАН. В Ростуризме сообщили, что участники встречи договорились запустить этой осенью обновленную программу изучения русского языка для специалистов туриндустрии из стран Юго-Восточной Азии. Помимо языковых курсов, планируется организовать мероприятия, которые позволят наладить тесные деловые контакты между туроператорами России и стран АСЕАН.

В ходе встречи министры туризма стран АСЕАН поддержали и другую инициативу России - запустить туристический диалог в рамках Восточноазиатского саммита. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в октябре 2021 года на встрече лидеров стран ВАС. Это позволит туризму быть в фокусе внимания лидеров стран региона. В свою очередь, Ростуризм поддержал предложение Сингапура по организации взаимных информационных туров для журналистов и блогеров из России и стран АСЕАН, добавили в ведомстве.