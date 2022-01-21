"Ъ": авиакомпании РФ готовятся к последствиям запуска 5G в США

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские авиаперевозчики займутся изучением влияния сетей 5G на работу бортового оборудования при полетах в другие страны. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении газеты письмо, которое Росавиация 13 января направила авиакомпаниям.

Отмечается, что обращение связано с планируемым вводом в эксплуатацию в США систем мобильной связи пятого поколения (5G), частотный диапазон работы которых близок к частотам бортовых радиовысотомеров.

"На данный момент однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей ВС, ни от EASA и FAA, ни от авиационных властей других стран", - отмечается в письме. В нем говорится, что с учетом международных рекомендаций (EASA в Европе и FAA в США) Росавиация просит довести до летных экипажей информацию о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и систем, использующих их данные. Поручено провести внеочередное обучение экипажей взлетам и посадкам с имитацией ненадежной работы радиовысотомера.

По данным газеты, эксплуатантам рекомендованы дополнительные мероприятия, снижающие риски отказов радиовысотомеров в зонах действия 5G-станций. Росавиация также просит "повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах других стран". Ведомство поручило сообщать о любых случаях аномальной работы радиовысотомеров при заходе на посадку и взлете и в кратчайшие сроки сообщать об этом производителям самолета и местным авиавластям, пишет "Коммерсантъ".

Получение письма "Коммерсанту" подтвердили в "Аэрофлоте" - единственный авиаперевозчик, который летает из РФ в США. Там отметили, что пока не видят негативного влияния на полеты от запуска 5G: "Все рекомендации Росавиации были выполнены авиакомпанией в полном объеме. Наши пилоты отклонений в работе радиовысотомеров не наблюдали". Газета получила подтверждения также от S7, Utair и Red Wings. В Red Wings рассказали "Коммерсанту", что рекомендации уже исполняются: информация доведена до летных экипажей, составляется график дополнительного обучения. В S7 отметили, что аэропорты, куда авиакомпания выполняет полеты, не имеют ограничений в связи с сетями 5G. "Пилоты авиакомпании также не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров", - рассказали там газете, добавив, что донесли до экипажей информацию Росавиации и будут мониторить ситуацию.

В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев.

Ранее ведущие американские авиаперевозчики обратились в Министерство транспорта США с просьбой отложить развертывание сетей 5G вблизи взлетно-посадочных полос аэропортов. По их сведениям, радиосигналы от базовых станций сети 5G "негативно сказываются на безопасности полетов". Министерство транспорта в ответ приняло решение создать буферные зоны у ряда крупнейших аэропортов страны, где инфраструктура 5G не появится, однако далеко не у всех.