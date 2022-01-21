В Киргизии сообщили, что решение о строительстве АЭС пока не принято

БИШКЕК, 21 января. /ТАСС/. Решение о строительстве на территории Киргизии компанией "Росатом" атомной электростанции пока не принято. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского министерства энергетики, комментируя подписанный 20 января с "Росатомом" меморандум.

"На данном этапе кыргызской стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении перспективной разработки российских атомщиков на базе реакторной установки РИТМ-200Н", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение о строительстве АЭС в Киргизии может быть принято только после процесса длительного согласования сторонами данного вопроса.

"Прежде всего [после согласования] экспертизы экологической безопасности, разработки и утверждения технико-экономического обоснования, и, самое главное, всенародного обсуждения и прохождения всех этапов согласования в государственных органах Кыргызской Республики", - отмечает пресс-служба.

Представители министерства энергетики Киргизии и "Росатома" 20 января в рамках всемирной выставки "EXPO-2020" подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности.

Данный документ также предусматривает сотрудничество в развитии совместной работы по повышению квалификации научно-технического персонала системы Минэнерго Киргизии в различных областях энергетики.