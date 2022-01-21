ФАС выявила трехкратное завышение цен на рынке ритуальных услуг Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области обязало мэрию Екатеринбурга внести изменения в регламент предоставления участка для захоронения тел умерших. Предыдущая редакция документа привела к сговору и завышению втрое цен на рынке ритуальных услуг, сообщили в пятницу в управлении.

"Администрация Екатеринбурга исполнила предписание Свердловского УФАС в сфере похоронного дела. Управление добилось восстановления прав граждан на свободный выбор подрядчика для подготовки земельного участка для захоронения умершего, в том числе на самостоятельное выполнение гражданином этих работ", - говорится в сообщении.

В УФАС отметили, что, согласно предыдущей редакции регламента, земельный участок предоставлялся только после подготовки на нем места захоронения, а точнее после принятия администрацией кладбища решения о соответствии выкопанной могилы нормам СанПиН.

"Это привело к ситуации, когда договоры на выкапывание могилы заключались только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка", - отметили в управлении.

Собранные антимонопольным органом доказательства указывают на значительное завышение цен таким предпринимателем, который фактически монополизировал копку могил на определенном кладбище. Так, например, подготовка места захоронения этим ИП стоила 25-35 тыс. рублей, у иного хозяйствующего субъекта - 10-19 тыс. рублей, а у муниципальной организации - 9 тыс. рублей.

По предписанию Свердловского УФАС администрация Екатеринбурга исключила из регламента все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка.