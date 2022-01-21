Нацбанк Казахстана сообщил, что оттока депозитов из банковского сектора в январе не было

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Отток средств с депозитов банков Казахстана в январе, несмотря на сложную ситуацию в стране в начале месяца из-за беспорядков, не произошел. Об этом заявил в пятницу председатель Нацбанка республики Ерболат Досаев на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с представителями крупного бизнеса страны.

"Приоритетом Национального банка для обеспечения финансовой стабильности является сохранность средств вкладчиков. Несмотря на высокую неопределенность, оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось", - приводит пресс-служба регулятора тезисы выступления Досаева.

Он добавил, что с начала года вклады физических лиц выросли на 32 млрд тенге ($73 млн) - до 13,5 трлн тенге ($31 млрд).

"Хочу подтвердить, что государство обеспечивает сохранность вкладов населения в соответствии с действующим законодательством. Для повышения доверия вкладчиков в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности их вкладов сумма гарантирования по сберегательным депозитам повышена с 15 до 20 млн тенге ($34-46 тыс.). Эта норма вступила в действие с 11 января", - сказал Досаев.

Он сообщил, что фонд гарантирования депозитов готов выполнить все принятые обязательства, для чего сформирован специальный резерв, который составляет на сегодня почти 850 млрд тенге ($2 млрд).

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.