МОСКВА, 21 января. /ТАСС/ Чистая выручка Х5 Group выросла в 2021 году на 11,4% по сравнению с 2020 годом - до 2,199 трлн рублей, говорится в сообщении компании в пятницу.

Рост выручки от цифрового бизнеса составил 140%, до 47,9 млрд рублей.

Чистая офлайн выручка "Пятерочки" за 2021 год возросла на 11,7% и составила 1,779 трлн рублей, "Перекрестка" - выросла на 10,2%, до 337,3 млрд рублей. Сеть прибавила за 2021 год 1,366 тыс. магазинов. Средний чек магазинов Х5 Group в 2021 году увеличился на 2,9%, до 437,5 рубля, а число покупок увеличилось на 7,9%, до 5,7 млрд транзакций. Площадь магазинов прибавила 7,3% и достигла на конец 2021 года 8,409 млн кв. м.

Итоги четвертого квартала

В октябре - декабре 2021 года чистая розничная выручка выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 605,3 млрд рублей.

Выручка цифровых бизнесов составила 16,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 92,9%. Чистая выручка "Пятерочки" выросла на 16% и достигла 486,4 млрд рублей , а "Перекрестка" - на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 93,8 млрд рублей.

О компании

X5 Retail Group - российская продуктовая розничная компания. На 31 декабря 2021 года сеть включает в себя 17,972 тыс. магазинов "Пятерочка", 990 супермаркетов "Перекресток" и 72 жестких дискаунтера "Чижик".

Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и "Много лосося".