ЦБ выпускает в обращение памятную монету к 220-летию МИД России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк России 24 января 2022 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника - Дня дипломатического работника" номиналом 3 рубля. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты размещены рельефное изображение здания МИД РФ, расположенного на Смоленской-Сенной площади в Москве, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение восточного корпуса здания Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 года размещалось МИД Российской Империи; в верхней части монетного поля - рельефное изображение эмблемы МИД РФ; вверху по окружности имеется надпись: "Министерство иностранных дел Российской Федерации".

Тираж монет составит 3 тыс. штук. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемая монета являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.