Токаев заявил, что доходы половины населения Казахстана не превышают $115 в месяц

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины граждан страны не превышают 50 тыс. тенге (порядка $115) в месяц.

"Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1 300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - приводит слова Токаева его телерадиокомплекс по итогам выступления главы государства в пятницу на встрече с крупными предпринимателями страны.

Он также отметил, что намерен переформатировать образование в Казахстане. "Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы", - пояснил президент Казахстана.