Вице-канцлер ФРГ призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от SWIFT

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT стало бы самой жесткой экономической мерой, однако пока не стоит спекулировать по данному поводу. Такое мнение выразил германский вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel .

"Это крайняя экономическая санкция, но я не буду здесь спекулировать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном отключении России от SWIFT в случае обострения ситуации на границе с Украиной. При этом вице-канцлер отметил, что "не имеет смысла перечислять санкции абстрактно". Главной целью, по его словам, является снижение напряженности.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke призвал правящую в ФРГ коалицию "Светофор", состоящую из Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии, отключить РФ от системы SWIFT. С его точки зрения, данная мера должна "остаться в арсенале самых жестких санкций как эффективное средство сдерживания России".

17 января газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и Евросоюз больше не рассматривают вариант отключения РФ от SWIFT. Такой шаг, как указало издание, может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать, в среднесрочной перспективе. Вместе с тем отмечалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку адресных экономических санкций против крупных российских банков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщение Handelsblatt, заявила, что ни один вариант не может быть исключен.