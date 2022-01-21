МИД: Россия хочет эффективно работать с новыми председателями в АТЭС, G20 и АСЕАН

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва настроена на эффективную кооперацию с Бангкоком, Джакартой и Пномпенем как текущими председателями в АТЭС, G20 и АСЕАН соответственно. Об этом говорится в опубликованных в пятницу ответах министерства иностранных дел РФ, поступивших ранее к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Настроены на эффективную кооперацию с Бангкоком, Джакартой и Пномпенем как текущими председателями АТЭС, Группы двадцати и АСЕАН соответственно", - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ сообщили, что Россия готова вместе с АСЕАН оказывать гуманитарное содействие Мьянме. "Поддерживаем ведущую роль АСЕАН в поиске конструктивных форм международного содействия урегулированию ситуации в Мьянме. Готовы совместно с асеановскими партнерами оказывать гуманитарную помощь этой стране, в том числе вносить практический вклад в борьбу с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении дипведомства.