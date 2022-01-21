ЦБ продлил действие механизма поддержки кредитования МСП до конца марта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк России с понедельника, 24 января, возобновит механизм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого бизнесмены из пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготный кредит. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер", - отмечается в сообщении.

Регулятор в рамках этого механизма будет предоставлять кредиты банкам до 31 марта 2022 года включительно, уточнили в ЦБ. "Это решение позволит кредитным организациям, участвующим в указанном механизме, удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в этот период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации", - подчеркивается в сообщении ЦБ.

О поддержке

Этот механизм поддержки МСП уже применялся регулятором в прошлом году. Тогда в октябре ЦБ принял решение выделить 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий малого и среднего бизнеса из перечня отраслей, которые в наибольшей степени подвержены негативному влиянию противоэпидемических мер. В рамках этого лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, могли привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации МСП по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет.

Условием для получения таких кредитов являлось предоставление банками с 1 ноября 2021 года займов МСП из пострадавших от пандемии отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5%. Получить льготный кредит банки могли до 30 декабря 2021 года.