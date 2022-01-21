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Глава комитета Госдумы считает, что стоимость нефти может превысить $100 за баррель

Павел Завальный указал, что высокие цены на энергоносители не являются положительным фактором, так как стимулируют развитие альтернативной энергетики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Текущая стоимость нефти на уровне $90 за баррель не является предельной, она может превысить $100 за баррель. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.

"Решения, которые принимаются сегодня, они и спровоцировали высокие цены, и то, что мы по нефти сейчас видим - почти $90 за баррель - это еще не предел. Я думаю, что мы выйдем за $100 [за баррель]", - отметил он.

В то же время высокие цены на энергоносители не являются положительным фактором, так как, по мнению Завального, стимулируют развитие альтернативной энергетики.

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