В Думе считают, что маркировка алкоголя приведет к снижению смертности от контрафакта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Предлагаемая Минпромторгом маркировка крепкого алкоголя будет способствовать снижению распространения контрафактной продукции в России и смертности от нее. Такую точку зрения ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

"Подобная система будет полезна для противодействия распространению контрафактного алкоголя. Россия - современное государство, претендующее на высокие позиции в мировом международном пространстве. Нам просто недопустимо, чтобы в современном государстве люди погибали из-за фальсификата и суррогатного алкоголя из-под пола", - отметил он.

По его мнению, цифровизация предполагает глобальную смену подходов к государственному управлению и к бизнесу, оптимизацию множества процессов всех сфер жизнедеятельности. "Здесь, разумеется, нанесение цифрового идентификатора является "помощником" в слаженной работе производства, товарооборота страны. Говоря в целом - в соблюдении правопорядка", - считает Кравченко.

Ранее в ходе Гайдаровского форума статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о том, что рыбная и радиоэлектронная продукция, детские товары, а также крепкий алкоголь и сладкие напитки будут включены в добровольный эксперимент по маркировке товаров. К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и некоторых других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов и антисептиков.