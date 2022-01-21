Почти 30% россиян полностью отказались от наличных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%), следует из исследования международной платежной системы Visa.

"29% россиян полностью перешли на безналичные платежи. Это больше, чем в целом по миру (16%)", - говорится в исследовании.

По словам генерального директора Visa в России Михаила Бернера, большинство участников исследования (83%) отметили, что готовы полностью отказаться от наличных в ближайшее десятилетие. "Из восьми исследованных Visa рынков Россия занимает лидирующие позиции по числу потребителей, полностью перешедших на безналичные платежи", - сказал он.

Согласно данным международной платежной системы, треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сообщили, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой. При этом отмечается, что за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Во многом, по данным исследования, это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, появившейся у 39% опрошенных за время пандемии.

"Удобство совершения покупки - один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы для бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%)", - сообщает международная платежная система. Респонденты в качестве главных плюсов электронных платежей указали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).

Также опрос показал, что почти треть (30%) владельцев малого и среднего бизнеcа (МСБ) уже полностью перешли на безналичный расчет. В исследовании отмечается, что по этому показателю Россия занимает второе место среди исследованных рынков.

"Российский малый и средний бизнес лидирует среди других рынков и по числу приема бесконтактных способов оплаты (54% против 39% в мире)", - сообщает Visa.

Согласно полученным данным, 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне, видят возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в интернете.

Об исследовании

Опрос среди 1 тыс. потребителей из разных стран в возрасте старше 18 лет из США проводился компанией Wakefield Research. Также в нем приняли участие по 500 респондентов от 18 лет из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

В опросе Visa Back to Business приняли участие владельцы предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек. Число опрошенных бизнесменов из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ составило 2250. Опрос проводился в период с 8 по 23 декабря 2021 года.