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В Думе считают, что решение о запрете майнинга криптовалют в России нужно принимать

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный указал, что в настоящее время майнеры получают электроэнергию по ценам, которые установлены для населения России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Предложения о запрете майнинга криптовалют или о создании условий, при которых майнеры не потребляли бы дешевую электроэнергию для населения, необходимо принимать. Такое мнение выразил в ходе онлайн-конференции глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

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"Предложение о запрете майнинга или о создании условий для майнинга, который бы не использовал дешевую электроэнергию, предназначенную для населения, - это решение нужно однозначно принимать", - сказал он.

Завальный пояснил, что в настоящее время майнеры получают электроэнергию по ценам, которые установлены для населения России. "А это неправильно, потому что цены для населения у нас субсидируются за счет промышленных потребителей. И получается, что, субсидируя население, мы субсидируем майнеров, а чем дешевле стоимость электроэнергии, тем выше объем производства. Конечно, я противник такого майнинга, если хотят заниматься майнингом - [они] должны покупать по ценам, которые установлены для промышленных потребителей", - сказал депутат.

Более того, в ходе майнинга криптовалюты в атмосферу выделяется значительный объем углекислого газа, что негативно скажется на усилиях по борьбе с изменением климата, добавил он.

Ранее в опубликованном докладе "Криптовалюты: тренды, риски, меры" Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

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