AFP: Airbus аннулировал контракт на 50 самолетов A321neo для Qatar Airways

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Авиастроительная компания Airbus аннулировала контракт на поставку 50 самолетов A321neo для авиаперевозчика Qatar Airways ("Катарские авиалинии") на фоне спора о дефектах на фюзеляже самолетов этого производителя. Об этом сообщает в пятницу AFP.

"Мы подтверждаем, что отказались от контракта на 50 [самолетов] A321neo с Qatar Airways в соответствии с нашим правом", - заявил агентству представитель авиакомпании.

В конце декабря 2021 года Qatar Airways подала иск в Высокий суд Лондона против Airbus, чтобы добиться проведения расследования в связи с повышенным износом композитного покрытия фюзеляжа самолетов A350. Генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер ранее призвал Airbus признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей самолетов A350, исключив покупку катарской авиакомпанией таких широкофюзеляжных самолетов в будущем. Катарская компания неоднократно указывала на проблемы повышенного износа композитного фюзеляжа, вздутие там краски. По этой причине Qatar Airways приостановила полеты 20 из 53 самолетов этого типа.

По утверждению Airbus, проблемы деградации поверхности авиалайнеров не являются структурными, а связаны, в частности, с условиями эксплуатации самолетов катарской авиакомпанией. Такая оценка была поддержана Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Airbus также заявил, что будет добиваться независимой юридической экспертизы претензий "Катарских авиалиний" в отношении дефектов на фюзеляже самолетов A350.