Инвестиции Хайнаня в строительство автодорог и водных путей в 2021 году превысили $3 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Инвестиции южной китайской провинции Хайнань в основной капитал в сфере строительства автомобильных дорог и развития водных транспортных путей в 2021 году составили 19,3 млрд юаней (около $3,04 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, в прошлом году, в частности, был запущен в эксплуатацию участок дороги от города Учжишань до Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда на юге острова, а также участок скоростной автотрассы от аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр провинции) до поселка Яньфэн на севере острова. Кроме того, как указывается в материале, ускорено строительство ряда проектов, в том числе скоростной дороги от уезда Линьгао на севере Хайнаня до города Вэньчан на северо-востоке острова.

Как отмечает "Хайнань жибао", в 2022 году провинция ускорит реализацию транспортных проектов для содействия строительству порта свободной торговли Хайнаня.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.