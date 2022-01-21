Полномочия членов комиссии по межбюджетным отношениям от Госдумы могут продлить

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о продлении действия полномочий членов трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект разработан в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в начале 2022 года и необходимостью регулярного оперативного принятия решений о выделении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

"В законопроекте в целях обеспечения парламентского контроля предусматривается продление действия полномочий членов комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на 2022 год", - указывают авторы документа.

Ранее 19 октября Госдума утвердила своих представителей в трехсторонней комиссии - ими стали восемь представителей от фракции "Единая Россия", три представителя от фракции КПРФ, два представителя от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", один представитель от ЛДПР, один представитель от фракции "Новые люди". В состав комиссии также вошли 12 представителей от комитета по бюджету и налогам, два представителя от комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, по одному представителю от комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, по экономической политике, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по охране здоровья, по просвещению, по аграрным вопросам, по культуре, по развитию Дальнего Востока и Арктики, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по контролю, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Сопредседателем трехсторонней комиссии от нижней палаты парламента утвержден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Основными задачами трехсторонней комиссии являются рассмотрение вопросов по совершенствованию и повышению эффективности межбюджетных отношений в РФ, формированию, распределению и предоставлению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов и муниципальных образований, а также по развитию механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов. Бюджетным кодексом установлено, что представители Госдумы и Совета Федерации до 40 человек с каждой стороны утверждаются на срок, не превышающий двух лет.