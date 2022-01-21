ФАС разработала опцию изъятия доли иностранцев, незаконно инвестирующих в стратпредприятия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ФАС России подготовила изменения в федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ), предполагающие введение возможности изъятия доли иностранных инвесторов в уставном капитале стратегических предприятий, если она была приобретена с нарушением закона. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале нормативных правовых актов.

Документ предполагает включение в 57-ФЗ возможности, в случае признания ничтожной сделки, в результате которой иностранный инвестор получил контроль над стратегическим предприятием, взыскания "приобретенных в результате совершения такой сделки акций (доли), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, иных прав, приобретенных в результате такой сделки, предоставляющих иностранному инвестору, группе лиц возможность прямо или косвенно осуществлять контроль над хозяйственным обществом".

"В рамках правоприменительной практики ФАС России выявлены случаи невозможности применения общих последствий недействительности ничтожной сделки в форме двусторонней реституции, если продавцы по сделке ликвидированы, либо ее применение не достигает целей закона № 57-ФЗ по защите стратегических интересов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к документу.

ФАС также предлагает применять аналогичные меры к иным действиям иностранных инвесторов, совершенных с нарушением требований 57-ФЗ.