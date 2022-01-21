Производство компонентов для авиадвигателя ПД-14 в Перми вышло на проектную мощность

ТАСС, 21 января. Ввод в эксплуатацию всего оборудования на пермском заводе "Машиностроитель" позволил выйти на проектную мощность в 16 комплектов компонентов для авиационного двигателя ПД-14. К 2025 году планируется увеличить производство примерно в 1,5 раза, сообщил гендиректор завода Владимир Ломаев, слова которого приводит в пятницу Минпромторг России.

"С привлечением средств Фонда развития промышленности на предприятии оборудован новый корпус для серийного производства частей мотогондолы и узлов двигателя ПД-14. Сейчас мы вышли на проектную мощность, а к 2025 году планируем увеличить выпуск до 20-25 комплектов в год. После выхода на рынок самолетов МС-21 с двигательными установками ПД-14 Пермский завод "Машиностроитель" заместит 35% импорта", - сказал Ломаев.

Льготный заем в сумме 844 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности на создание производственного комплекса. С помощью займа организовали серийное производство узлов и комплектующих двигателя ПД-14, общий размер инвестиций превысил 1,3 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию всего оборудования мощности предприятия достигли проектных 16 комплектов в год, говорится в сообщении Минпромторга.

Готовые изделия "Машиностроитель" направляет в "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель", которые отвечают за итоговую сборку двигателя. Эти предприятия также являются заемщиками Фонда в рамках своих инвестиционных проектов по созданию ПД-14.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Оснащение лайнера предусматривается двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300. Осенью 2021 года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре 2020 года.