Nord Stream 2 AG заявил, что прилагает все усилия для соответствия применимым правилам ЕС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - прилагает все необходимые усилия для соответствия применимым правилам и требованиям европейского и германского законодательства, сообщили в компании в ответ на запрос ТАСС.

"Компания Nord Stream 2 прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство", - сказали в пресс-службе оператора проекта.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод "Северный поток - 2" не соответствующим праву Евросоюза.

В Nord Stream 2 AG также отказались комментировать потенциальные последствия новых санкционных действий США. Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, который предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2". В частности, предлагается ввести санкции против организаций, причастных "к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода" "Северный поток - 2".

В пресс-службе компании Shell, одного из инвесторов проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", в ответ на аналогичные вопросы сообщили ТАСС, что роль концерна в проекте ограничена выделением кредитных средств. "Мы полностью выполнили наши обязательства в этом плане во втором квартале 2020 года", - добавили там.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода, и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.