Титов предложил запретить расчеты в криптовалюте, но разрешить их хранение и обмен

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить в стране хранение, обмен и международные транзакции криптовалют, при этом исключив возможность расчета в них. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

Накануне Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, а также установить ответственность за нарушения.

"Должны быть запрещены расчеты внутренние в криптовалютах, но хранение, обмен, переводы международные должны быть разрешены, - сказал Титов. По его словам, через систему крипторубля или каких-то других единиц "возможно решать проблемы тех же ограничений по доллару, которыми нам сегодня грозит Запад".

Бизнес-омбудсмен выразил удивление, что "результатом многолетней аналитической работы ЦБ по теме" криптовалют стало предложение о запрете. "Конечно, никуда это не денется, это мировой тренд", - заключил Титов.

Сбор налогов вместо запрета

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев в беседе с ТАСС не одобрил предложение Банка России относительно криптовалют.

"Майнинг - это реальный механизм для страны перевести энергопотери и расходы в доход. Причем доход для реальных людей и домохозяйств. Новые технологии, такие как криптовалюты и майнинг, которые рождаются и развиваются силами частного сектора, нельзя запрещать, поскольку именно они являются ядром в обслуживании экономики будущего. Экономики, где первую скрипку играют уже не люди, а роботы и информационные сущности", отметил он.

Мариничев добавил, что реальный "цифровой переход" невозможен без принятия новых правил игры государством в области финансов.

Доцент РЭУ им. Плеханова, руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области Вадим Ковригин также заявил, что "России вообще не надо думать о запрете криптовалюты".

"Хотя ее юридический, экономический и социальный смыслы до конца не понятны ученым, экономистам, футурологам, мы очень сильно ограничим себя в возможности развития новейших технологий. "Финансовым" властям нужно подумать об ограничениях инвестирования в криптовалюты для отдельных категорий граждан, но не запрещать", - убежден собеседник ТАСС.

Управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко полагает, что для государства было бы лучше не запрещать майнинг, а придумать, как получить налоги с этих криптоферм.

"Выгоднее пригласить майнеров со всего мира, дать им места подключения и электричество, даже по более высокому тарифу, и получать с них миллиарды налогов. А тех, кто будет после этого нелегально строить фермы, наказывать: конфисковать все и вводить уголовную ответственность", - предложил эксперт.