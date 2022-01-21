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В Москве на строительство заводов по переработке илового осадка направят 27 млрд рублей

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, проект не предполагает затрат из городского бюджета

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инвестор направит 27 млрд рублей на строительство в Москве двух предприятий по экологичной переработке илового осадка сточных вод, строительство будет осуществляться в рамках концессионого соглашения. Об этом сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев в рамках V форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).

В феврале 2021 года Москва заключила первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оно предполагает строительство двух заводов, на которых будет осуществляться экологичная переработка илового осадка сточных вод. По условиям концессии, подписанной на 20,5 года, инвестор - компания "Гринтех" - в течение 3,5 года построит предприятия, а впоследствии 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию.

"Инвестиции в создание производства составят 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом построенные объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Для размещения заводов инвестору будут переданы земельные участки на территории городских очистных сооружений. Новые предприятия, построенные в рамках концессии, будут соответствовать мировым экологическим стандартам", - сказал Барашев.

По его словам, вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка - это наиболее эффективный и экологически безопасный способ его утилизации, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. По условиям концессионного соглашения инвестор после ввода объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка. Полученный на заводах в результате переработки продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

На данный момент объем заключенных столицей концессионных соглашений составляет 118 млрд рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения, образование.

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