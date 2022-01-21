Россияне после праздников вдвое увеличили траты в медицинских лабораториях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россияне в первую неделю после новогодних праздников вдвое увеличили траты в медицинских лабораториях, а число транзакций выросло на 80% в сравнении с праздничными днями. Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на данные эквайринговых терминалов банка.

"С 10 по 17 января россияне потратили в медицинских лабораториях вдвое больше, чем за предыдущую неделю. Об этом свидетельствуют данные ВТБ. <…> По данным с эквайринговых терминалов ВТБ, количество транзакций в медицинских лабораториях за первую рабочую неделю 2022 года увеличилось на 80% к предыдущей неделе, несмотря на то, что лаборатории в новогодние каникулы продолжали работать", - отмечается в сообщении.

При этом выросли и траты россиян в аптеках. По данным ВТБ, объем продаж там увеличился на 58% и почти достиг 270 млн рублей. А в столичных аптеках за неделю оборот и количество чеков удвоились.

Кроме того, траты россиян в медицинских клиниках в 2,3 раза возросли, превысив 530 млн рублей, свидетельствуют данные ВТБ.

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 342,7 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 21 января зарегистрировано 10 987 774 случая заражения, выздоровели 9 975 052 человека, умерли 324 752. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 млн 140 тыс. 914 случаев заражения, из них 15 тыс. 987 за последние сутки - максимум за весь период пандемии. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 млн 475 тыс. 799 человек, коллективный иммунитет составляет 68,5%.