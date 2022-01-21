OR Group ведет переговоры о пролонгации с владельцами биржевых облигаций БО-07

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. OR Group (ранее "Обувь России") ведет переговоры о пролонгации с владельцами биржевых облигаций БО-07, по которым был допущен технический дефолт. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно о том, что OR Group допустила технический дефолт по погашению облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й купон по выпуску.

"Компания провела переговоры с представителем владельцев биржевых облигаций серии БО-07 ООО "Септем Капитал". Группа заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. Параллельно компания будет продолжать диалог с основным держателем облигаций - ПАО "Промсвязьбанк". OR Group также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам", - отмечается в сообщении.

В OR Group отметили, что в рамках недопущения дефолта компания со своей стороны провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска БО-07 - ПАО "Промсвязьбанк". Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита, однако компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям. В компании также отметили, что ее представители заранее провели подготовительную работу и сделали все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств. В частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1,35 млрд рублей в рамках второй облигационной программы, и на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн рублей. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

"На текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк" сообщила ТАСС, что банк неоднократно в течение 2020-2021 годов оказывал содействие в урегулировании задолженности OR Group и предпринимал меры поддержки компании. "В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности", - сообщила пресс-служба банка.

Бумаги серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей OR GROUP разместила 26 января 2017 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг - 500 штук, номинальная стоимость - 2 млн рублей. В 2018-2021 годах компания частично погасила облигационный заем БО-07, выкупив с рынка в рамках оферт 204 облигации БО-07 в объеме 408 млн рублей. Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн рублей, полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7 591 объект в 308 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.