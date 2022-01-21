В Екатеринбурге уровень безработицы снизился в 12 раз за 2021 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Уровень безработицы за 2021 год в Екатеринбурге удалось снизить в 12 раз, показатель составил 0,5% от экономически активного населения, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Благодаря совместным усилиям региональных и местных властей, а также бизнес-структур, удалось в 12 раз снизить регистрируемую безработицу. На конец 2021 года она составила 0,5% от экономически активного населения", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что средний размер начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций города за январь - октябрь прошлого года вырос на 9% к 2020 году и составил почти 61,6 тыс. рублей. Оборот крупных и средних организаций за 11 месяцев 2021 года увеличился на 35,3% - до 2,7 трлн рублей. Также за указанный период зафиксирован рост оборота оптовой торговли по крупным и средним организациям: он достиг уровня 1,1 трлн рублей, что в 1,6 раза превысило показатель 2020 года. Что касается розничной торговли, то за январь - ноябрь 2021 года этот показатель преодолел отметку в 348 млрд рублей.

Отмечается и рост объема отгруженных товаров крупных и средних промышленных предприятий. За январь - ноябрь 2021 года показатель увеличился на 16,1% и составил почти 566,3 млрд рублей. Объем отгрузки обрабатывающих производств повысился на 13,9 %, превысив 443 млрд рублей. Наибольший рост наблюдался в металлургии - в 2,4 раза, а также в производстве пищевых продуктов - в 1,4 раза.

В пресс-службе мэрии отметили, что в 2021 году предприятия обрабатывающего комплекса Екатеринбурга продолжили выпускать продукцию, направленную на сдерживание и борьбу с коронавирусом: аппараты искусственной вентиляции легких, машины для санитарной обработки улиц, тепловизоры и термометры, бактерицидные облучатели и рециркуляторы. Ведущее место в отрасли занимают предприятия металлургического и машиностроительного комплексов.

Как ранее сообщала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова, количество зарегистрированных безработных снизилось в Свердловской области с 114 тыс. человек на 1 января 2021 года до 23 тыс. к концу года. По состоянию на декабрь 2021 года, в регионе было заявлено почти 54 тыс. как временных, так и постоянных вакансий. Максимальная потребность в специалистах существует в бюджетной сфере, IT-отрасли, востребованы также высококвалифицированные рабочие.