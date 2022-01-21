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В Госдуме рассказали, во сколько обходится газификация дома на участке

Стоимость таких работ в среднем составляет 100 тыс. рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стоимость работ по подведению газа к дому на земельном участке и установке оборудования в среднем по России составляет 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.

"Если взять среднюю стоимость газоиспользующего оборудования, включая газовый котел, газовую плиту и все остальное, - где-то 60 тыс. рублей. Плюс 40 тыс. рублей - это стоимость прокладки газопровода по участку потребителя. Получается, что для потребителя конкретного газификация это обходится в 100 тыс. рублей", - сказал он.

Завальный отметил, что это все равно "очень большие деньги", и не все потребители могут позволить себе такие расходы, поэтому субъекты РФ предусматривают льготы для газификации на участке.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

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