В Ростовской области более чем на треть вырос объем агропромышленного экспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Объем агропромышленного экспорта в Ростовской области в 2021 году составил $6,8 млрд, что более чем на треть выше уровня 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В 2020 году Ростовская область экспортировала сельскохозяйственные товары на сумму более $5 млрд. Регион является лидером по сбору пшеницы и производству растительных рафинированных масел.

"Ростовская область поставила рекорд по агропромышленному экспорту - $6,8 млрд, что обеспечило нашему региону лидерство в стране по экспорту. При этом экспорт продукции переработки мясной и молочной отраслей вырос на 4,4%, рыбы и морепродуктов - на 3%, другой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 35%", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, слова которого привели в пресс-службе, поблагодарил работников АПК за достигнутые результаты. "Очевидно, что есть неплохие предпосылки к урожаю следующего года", - отметил Голубев.

Ростовский АПК работает в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который ставит задачей развитие экономических связей и расширение экспорта товаров российского производства. Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост производства товаров несырьевого экспорта.