Минсельхоз: урожай твердой пшеницы в РФ к 2025 году может вырасти в 2,4 раза

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Урожай твердой пшеницы в России к 2025 г. может вырасти в 2,4 раза по сравнению с показателем за 2021 год, до 1,8 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Планомерное увеличение площадей в сочетании с ростом урожайности позволит в ближайшей перспективе нарастить производство культуры до 1 млн тонн. А к 2025 году, по оценке экспертов, этот показатель может достичь 1,8 млн тонн, в том числе за счет внедрения интенсивных сортов и технологий в зоне возделывания", - сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что в 2021 году сбор урожая пшеницы вырос на 2,3% по сравнению с 2020 годом. "В 2021 году в России собрано 75,9 млн тонн пшеницы, в том числе твердых сортов культуры всех классов, по предварительной оценке, получено порядка 735 тыс. тонн, что на 2,3% выше показателя 2020 года. Порядка 80% валового сбора приходится на Алтайский край, Оренбургскую, Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую и Волгоградскую области", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время в рамках исполнения поручения правительства РФ Министерство совместно с региональными органами управления АПК и отраслевым сообществом приступило к формированию условий, обеспечивающих конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие производителей и переработчиков твердой пшеницы.

По инициативе Минсельхоза России, с текущего года Росстат включит сведения о производстве этой культуры в форму федерального статистического наблюдения. Это позволит принимать качественные управленческие решения, направленные на стимулирование производства этой культуры. В Минсельхозе поручили представителям субъектов осуществлять координацию процессов выстраивания долгосрочных отношений между региональными производителями и переработчиками твердой пшеницы. Кроме того, как отмечается в сообщении, регионы представят в Минсельхоз планы по наращиванию объемов производства культуры до 2030 года.