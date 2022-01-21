Uniper ожидает завершения сертификации "Северного потока - 2" летом 2022 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Немецкий концерн Uniper, один из инвесторов проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", ожидает завершения сертификации трубопровода летом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС.

"Мы ожидаем, что это произойдет летом 2022 года", - сказали в Uniper.

Компании также неизвестно о планах Германии не выплачивать компенсацию участникам проекта, если "Северный поток - 2" не будет сертифицирован. "Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершен в соответствии со всеми необходимыми условиями", - добавили в Uniper.