СМИ: зона развития "Цзяндун" на Хайнане в 2022 году расширит возможности для бизнеса

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Зона опережающего развития "Новый район Цзяндун" в городе Хайкоу на севере провинции Хайнань в 2022 году создаст больше благоприятных возможностей для бизнеса и научно-образовательной сферы. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньская международная коммуникационная сеть".

По его сведениям, для повышения динамики развития в январе на территории регионального порта свободной торговли началась реализация сразу 142 ключевых проектов на сумму 37,3 млрд юаней (порядка $5,85 млрд), из них 10 располагаются на инновационной площадке "Цзяндун". Эта программа по стимулированию экономического роста нацелена на формирование наукоемких предприятий стратегического значения.

Улучшение деловой атмосферы

В ближайшее время на территории "Нового района Цзяндун", как отмечается, будут реализованы правительственные меры по повышению эффективности процедур, предусмотренных при утверждении инвестиционных проектов. Одновременно власти планируют улучшить стандарты качества для объектов инфраструктуры. Кроме того, Хайнань собирается смягчить требования к организации производственного процесса и деятельности компаний.

Предполагается, что в ближайшие месяцы таможня провинции еще больше упростит формальности, связанные с рассмотрением документов при экспорте и импорте товаров. Таким образом, режим одного окна в области международной торговли позволит создать в регионе больше инновационных стартапов, привлечь субъекты рынка, которые способны производить передовую наукоемкую продукцию и предоставлять современные услуги, высоко котирующиеся на глобальном рынке.

Как уточнила местная администрация, Хайнаньский порт свободной торговли будет целенаправленно устранять барьеры для предприятий во многих сферах экономики, за исключением проектов, связанных с вопросами национальной безопасности и поддержанием общественной стабильности. Правительство также планирует жестко контролировать деятельность, которая может негативно отразиться на экологии.

Партнерство между работодателями и университетами

По данным портала, для создания новых рабочих мест и привлечения специалистов зона развития в Хайкоу будет развивать новый формат партнерства между промышленным сектором и учебными заведениями. Предполагается, что такое взаимодействие ускорит модернизацию и экономический рост.

Для этого при участии вузов и заинтересованных компаний планируется создать специальную платформу по разработке специализированных программ обучения, рассчитанных на год и более. Кроме того, будут организованы краткосрочные курсы, занимающие от нескольких недель до двух-трех месяцев.

Соответствующая стратегия была оглашена в декабре прошлого года Министерством образования Китая, ее главная задача - помочь выпускникам за короткий срок приобрести наиболее востребованные на рынке практические навыки и полезные знания.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань в административный центре Хайнаня городе Хайкоу инновационной зоны - "Нового района Цзяндун". Этот особый промышленный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, играет важную роль в развитии порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, необходимых для успешного формирования на острове передового транспортно-логистического узла международного уровня.