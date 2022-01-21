В Чечне расширили до четырех полос 8 км трассы "Кавказ"

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Дорожные работники расширили до четырех полос 8 км трассы "Кавказ" на участке Шаами-Юрт - Алхан-Юрт и на двух объектах в Мескер-Юрте. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В ходе первого этапа капремонта близ Шаами-Юрта в местах расширения устроили новую дорожную одежду и усилили существующую. Между слоями асфальтобетона уложили армирующую прослойку из геосетки, а верхний слой дорожного полотна выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот вид покрытия отличается стойкостью к образованию трещин, колеи и сдвигов", - говорится в сообщении.

На всем протяжении участка специалисты разделили осевым барьерным ограждением встречные потоки транспорта, нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки. Для жителей населенных пунктов установили новые светофоры, автобусные остановки, тротуары и тактильную плитку. "Выполнить комплекс работ завершающего II этапа планируют осенью 2022 года", - пояснили в пресс-службе. А в 2021 году был капитально отремонтирован мост через оросительный канал близ Старогладовской на 35-м км подъездной дороги к Грозному от Р-215 и мост через реку Чанты-Аргун в Итум-Кали на 1-м км дороги Итум-Кали - Ведучи.

Как отмечается, продолжаются работы третьей очереди строительства и реконструкции автодороги Р-217 "Кавказ" в обход Гудермеса. После ввода в эксплуатацию в 2024 году общая протяженность объездной составит 36 км. "Строительство современной дороги с четырьмя полосами движения и разделением встречных потоков позволит вывести транзитный транспорт из Гудермеса, увеличить транспортную и экологическую безопасность в городе", - цитирует пресс-служба начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Александра Лукашука.

В Гудермесе на трассе Р-217, помимо прочего, разделили встречные потоки путем устройства почти 5 км тросового ограждения, а на участках подъездной дороги к туристическому комплексу "Ведучи" установили 1 км краевого парапетного ограждения. Кроме того, по данным управления, начат капитальный ремонт участка Червленная - Ново-Щедринская дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к Грозному (с 54 по 70 км). Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году. А до конца 2022 года на этой дороге капитально отремонтируют пять мостов и водопропускную трубу.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 336 км федеральных автодорог общего пользования на территории Чеченской Республики. Это трассы Р-217 "Кавказ"; Р-217 "Кавказ", обход Гудермеса; Р-217 "Кавказ", подъезд к Грозному; Р-217 "Кавказ", подъезд к туристическому комплексу "Ведучи"; Итум-Кали - Ведучи; Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр Махачкала, подъезд к Грозному.