ВЭБ.РФ по итогам 2021 года заработал для будущих пенсионеров более 90 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ по итогам 2021 года заработала для будущих пенсионеров более 90 млрд рублей, доходность составила 4,7% годовых, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

ВЭБ.РФ обеспечил прирост пенсионных накоплений по всем портфелям накоплений 38 млн клиентов ПФР вопреки рыночной конъюнктуре, которая была крайне негативной на протяжении всего 2021 года, добавили там. Так, доходы по расширенному портфелю достигли 88,9 млрд рублей, доходность составила 4,66% годовых. Доходы по портфелю госбумаг достигли 1,86 млрд рублей, доходность составила 4,94% годовых.

"Принятые ранее решения по диверсификации вложений и расширению инструментов для инвестирования в условиях давления на рынок госдолга показали свою эффективность. Положительный финансовый результат для "молчунов" и тех клиентов ПФР, кто выбрал портфель госбумаг, обеспечили купонный доход и поступления от размещения денежных средств", - сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

ВЭБ.РФ увеличивает долю вложений в облигации российских компаний. "Мы активно инвестируем в ключевые отрасли реальной экономики, поддерживаем проекты по газификации жилого сектора, строительству дорог и железнодорожного сообщения, городской инфраструктуры и экологии. Эти вложения работают на создание комфортной среды проживания людей и отвечают интересам будущих пенсионеров, обеспечивая минимальный уровень риска и премию по доходности к ОФЗ. В рамках ESG-подходов ГУК с большим интересом также смотрит на "зеленые бонды", видим в этом сегменте рынка значительный потенциал роста", - также отметил Попов.

Несмотря на то, что по итогам 2021 года инфляция (8,39% по данным Росстата) превысила результаты управляющих ВЭБа, на длительной дистанции сравнение с накопленной инфляцией будет в пользу "молчунов". По пенсионным портфелям ВЭБ.РФ накопленная доходность превышает накопленную инфляцию с 2010 года, пояснил Александр Попов.

Про управление активами

ВЭБ.РФ, как государственная управляющая компания, работает с накоплениями более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большинство из них никогда не писали заявление о переходе в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и являются клиентами ПФР по умолчанию. Также в расширенный портфель ВЭБ.РФ переводят накопления клиентов НПФ в случае отзыва или добровольной сдачи лицензии фонда, а также частных управляющих компаний, прекращающих работу с ПФР. Стоимость активов в расширенном портфеле по итогам 2021 года составляет 1,96 трлн рублей.