Минэкономики ФРГ: воздействия на работу регулятора по сертификации "Севпотока - 2" нет

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Политического влияния на работу Федерального сетевого агентства Германии по сертификации "Северного потока - 2" нет. Об этом заявила в пятницу журналистам в Берлине представитель Минэкономики ФРГ.

"В соглашении, которое заключило правительство ФРГ, говорится, что для энергетических проектов действует европейское право. Условия проверяет Федеральное сетевое агентство независимо от политического влияния, - сказала она. - Пока все условия не будут соблюдены, разрешения на эксплуатацию газопровода не будет".

Она отказалась от спекуляций о будущем проекта.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сказал, что Германия не должна будет выплачивать компенсации, если регулятор откажется выдавать разрешение.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.