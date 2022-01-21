Мишустин призвал добиться полного импортозамещения при строительстве самолетов в РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. России нужно добиться полного импортозамещения в авиастроении и обеспечить независимость от иностранных комплектующих. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

"Крайне важно довести до завершения работы по импортозамещению. Нам нужна полная технологическая независимость от использования иностранных компонентов при строительстве самолетов", - указал он.

Премьер заверил, что государство продолжит оказывать отрасли всю необходимую помощь. В первую очередь речь идет о более активном обновлении парка воздушных судов в российских авиакомпаниях.

"Министру промышленности и торговли, министру финансов и министру экономического развития [РФ] дано поручение подготовить предложения о расширении механизмов такой государственной поддержки", - указал председатель правительства.

Он напомнил и о необходимости финансировать научные проекты, "направленные на создание технологий для разработки авиационной техники нового поколения", а также определить объем государственных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры научных центров, которая станет базой для прорывных проектов.