"Сады Придонья" не согласны со штрафом и заявлениями Росприроднадзора об ущербе экологии

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Волгоградская компания "Сады Придонья", которая производит соки, выразила несогласие с позицией Росприроднадзора о многочисленных нарушениях в части очистки стоков. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора сообщали, что волгоградская компания "Сады Придонья" работает с многочисленными нарушениями в части очистки стоков, несоответствия выявили также в части проведения мероприятий и составления отчетности по экологическому контролю, кроме того, компанию обвинили в несоблюдении требований безопасности при хранении строительных отходов. Отмечалось, что за "вред природе" компания привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 470 тыс. рублей, тогда как размер ущерба грунту оценен в 20 млн рублей.

"ООО "НПГ "Сады Придонья" не согласно с вынесенными постановлениями о назначении административного наказания (штрафа), а также озвученными в СМИ необоснованными и неподтвержденными комментариями в адрес крупнейшего налогоплательщика региона о том, что компания "Сады Придонья" нарушает требования экологического законодательства. Проверка Росприроднадзором была проведена с грубыми нарушениями, данные постановления не вступили в законную силу, так как осуществляется их обжалование в установленном законом порядке. Кроме того, сообщаем, что требования о возмещении ущерба в размере 20 млн и 4 млн рублей в адрес ООО "НПГ "Сады Придонья" предъявлены не были", - сказали в пресс-службе компании.