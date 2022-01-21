В соцсферу Татарстана за год вложили почти 100 млрд рублей по "Стратегии-2030"

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Почти 100 млрд рублей направили на социальную инфраструктуру и комфортную среду в Татарстане за 2021 год в рамках "Стратегии-2030". Об этом в пятницу на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Татарстана" сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Основные цели и задачи нацпроектов соответствуют нашей "Стратегии-2030". Главная цель документа - развитие человеческого капитала. В своей стратегии мы сделали приоритетом создание социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. Так, в прошлом году на эти цели, на все эти социальные объекты, дороги выделено у нас почти 100 млрд рублей инвестиций. Это и школы, садики, объекты здравоохранения, спортивные объекты, объекты культуры", - сказал Минниханов.

В июле 2015 года Госсовет Татарстана утвердил стратегию развития региона до 2030 года. Документ корректируется в соответствии с текущими реалиями. В 2019 документ синхронизировали с нацпроектами.