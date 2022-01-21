Fitch: остановка "Северного потока - 2" может привести к росту цен на газ в Европе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Введение санкций против проекта "Северный поток - 2" и его остановка приведут к устойчивому снижению поставок российского газа в Европу и, как следствие, могут вызвать новую волатильность на рынке газа. Такое мнение ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, который предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2". В частности, предлагается ввести санкции против организаций, причастных "к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода" "Северный поток - 2".

"Участники проекта, предоставившие долговое финансирование, и покупатели газа - международные компании, в случае введения санкций, затрудняющих эксплуатацию газопровода, им придется их соблюдать", - пояснил Маринченко. Всего финансированием проекта помимо "Газпрома" занимались пять европейских компаний - Uniper, Shell, Wintershall Dea, Engie и OMV. Финансирование со стороны этих компаний предоставлялось на условиях возвратности, поэтому риск невозврата инвестиций практически полностью лежит на "Газпроме", говорит эксперт.

"Но это формальная сторона вопроса. Неформальная заключается в том, что остановка проекта может привести к устойчивому снижению поставок из России, если "Газпром" не захочет увеличивать транзит через Украину, а это приведёт к устойчивому повышению цен на газ. От этого иностранные покупатели российского газа могут проиграть", - считает он.

При этом Маринченко рассчитывает, что новая санкционная риторика все же рассматривается как "превентивная мера". "Многое будет зависеть от того, удастся ли в ближайшее время снизить накал геополитического противостояния, которое обострилось в последний месяц", - заключил он.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода, и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.