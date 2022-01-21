РБК: бизнес не предоставил Росприроднадзору данные об утилизации товаров и упаковки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские бизнес-ассоциации не предоставили Росприроднадзору полных сведений о мощностях по утилизации упаковки и товаров. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на два письма главы ведомства Светланы Радионовой, отправленные в правительство 28 декабря 2021 года и 17 января 2022 года.

Запрос на предоставление данных получили более 30 ассоциаций, включая производителей и импортеров продуктов, рыбы, алкоголя, электроники и шин. Однако информацию предоставили только семь ассоциаций, пишет РБК. Так, ассоциация "Экошинсоюз" сообщила, что утилизировала отходы на мощностях 27 компаний, а ассоциация "РусПро" (объединяет производителей напитков и продуктов питания, в том числе Coca-Сola, Danone, Nestle) - об утилизации у 21 компании.

Как следует из письма Радионовой, "наименования конкретных объектов утилизации, а также видов отходов, которые они принимают, и производственные мощности объектов не указаны". Полные сведения не предоставили также Ассоциация производителей шин, Ассоциация европейского бизнеса, Союз стекольных предприятий, Национальный союз производителей молока, Союз производителей сока, воды и напитков. "Ассоциации не располагают информацией о реальной реализации ответственности бизнеса за утилизацию [товаров или упаковки], не могут подтвердить наличие мощностей утилизации либо не представляют какие-либо данные о заключенных договорах с утилизаторами", - рассказала РБК представитель Абрамченко Марта Галичева.

Ассоциации, в свою очередь, утверждают, что у них нет полных сведений, так как независимые утилизаторы выполняют не только их заказы, а входящие в их состав компании реализуют обязательства по утилизации. "Всей совокупной информацией по производственной мощности обладает только сам утилизатор и Росприроднадзор как госорган, получающий отчетность по исполнению РОП [расширенной ответственности производителей] каждый год от всех субъектов", - сказал РБК исполнительный директор "Экошинсоюза" Сергей Подойников.

Росприроднадзор планирует проводить внеплановые проверки работы утилизаторов в течение всего года. Первые проверки, стартовавшие в ноябре 2021 года, выявили 40 нарушений в шести из восьми проверенных компаний, еще две компании не были обнаружены по юридическим адресам.

"Точечные проверки Росприроднадзора показывают, что утилизация на местах не производится, так как юрлица и якобы созданные мощности по зарегистрированным адресам отсутствуют, ликвидированы либо осуществляют деятельность с грубыми нарушениями", - сообщила РБК Галичева.

Механизм расширенной ответственности производителей

Механизм расширенной ответственности производителей (РОП), предполагающий самостоятельную утилизацию использованных товаров или уплату экосбора в бюджет, действует в России с 2015 года, однако за шесть лет действия система не привела к снижению отходов и экономическому стимулированию развития отрасли. Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу в 2022 году. По данным генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, на январь 2022 года есть сведения от 600 компаний по утилизации 6,5 млн тонн товаров и упаковки, однако в России ежегодно образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, пишет РБК.