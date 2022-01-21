Титов предложил увеличить порог предельной выручки по УСН до 300 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил увеличить порог предельного размера доходов для применения налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения (УСН) до 300 млн рублей в год.

"Сегодня малые и средние предприятия могут применять УСН с лимитом выручки 200 млн рублей в год. Некоторые субъекты предпринимательства при достижении этого порога вынуждены переходить на другие системы налогообложения, или дробиться, или уходить в тень. Поэтому мы предлагаем увеличить порог хотя бы до 300 млн рублей", - сказал он в пятницу журналистам.

По словам Титова, данное предложение планируется сформулировать в виде законодательной инициативы и внести в Госдуму через депутата от Партии роста Оксану Дмитриеву.

Упрощенная система налогообложения (УСН) - это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий: число сотрудников должно быть не более 130 человек, годовой доход не выше 200 млн рублей, остаточная стоимость не превышать 150 млн рублей.

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения "доходы" или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов ("доходы минус расходы"). При объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%, при этом законами субъектов РФ она может быть снижена до 1%. Если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%, но региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки в пределах от 5 до 15%.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, с 1 января 2021 года налогоплательщики, чьи доходы превысили 150 млн рублей, но не вышли за 200 млн рублей, и (или) численность работников превысила 100 человек, но не вышла за 130 сотрудников, не утрачивают право на применение УСН, а уплачивают налог по повышенным ставкам: 8% для объекта "доходы", 20% для объекта "доходы минус расходы".