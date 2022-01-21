"Молдовагаз" попросила у регулятора разрешение повысить на 45% тарифы на газ

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Компания "Молдовагаз" запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома". Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба газораспределительной компании.

"АО "Молдовагаз" направило в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2022 году с 9 227 до 13 418 леев за тыс. куб. м (с $511 до $743 - прим. ТАСС). <…> Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен", - отмечается в сообщении.

Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

В четверг в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о приостановлении подачи газа с 21 января из-за невыполнения молдавской стороной своих финансовых обязательств. Как объяснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $430.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.