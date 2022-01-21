Россельхознадзор выявил нарушения в импортных кормах для животных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил в импортных кормах для животных нарушения - несоответствие компонентному составу и незаявленные ГМ-компоненты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в корме для собак из Бельгии не был выявлен заявленный производителем в составе кролик. В то же время выявлены незаявленные производителем курица, горох, пшеница и кукуруза. В кормах для кошек также бельгийского производства выявлены незаявленные производителем горох и пшеница. "В лакомствах для собак производства компании из Венгрии не были выявлены кролик и утка, заявленные производителем в составе данной продукции. Также в корме для кошек производства французской компании не выявлено заявленной на маркировке индейки", - перечислили в ведомстве.

Россельхознадзор предварительно проинформировал ветеринарные службы Бельгии, Венгрии и Франции о выявленных несоответствиях до введения режима усиленного лабораторного контроля. Кроме того, зарубежные ветеринарные службы предупреждены, что в случае очередных выявлений подобных несоответствий Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на поставки продукции компаний-нарушителей, добавили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, Россельхознадзор продолжает выявлять в импортных кормах незаявленные и незарегистрированные в России ГМ-компоненты. Так, в корме для товарного выращивания рыб, произведенном компанией из Норвегии, выявлена незаявленная производителем ГМ-соя. В корме для лошадей производства компании из Швеции выявлена ГМ-соя и ГМ-кукуруза. В связи с первичным выявлением Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на продукцию этих производителей Норвегии и Швеции.

Также Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки кормовой продукции с одного из предприятий Сербии в связи с неоднократным выявлением незаявленных в составе ингредиентов. В Россельхознадзоре обратили внимание на то, что подобные несоответствия состава в кормах некоторых крупных концернов, имеющих производственные площадки в странах Европейского союза, а также в России, имеют системный характер. Ранее подобные несоответствия компонентному составу выявлялись в продукции различных предприятий Австрии, Германии, Венгрии, Франции и других стран.